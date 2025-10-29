El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Madrid

Hace un año era un millón lo que necesitabas para comprar una vivienda digna en la capital, ahora es millón y medio

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:23

El principal problema de España es la vivienda. Es decir, el principal problema de España es la vida misma. Porque sin casa, dime tú adónde ... demonios vas. Hay una banalización de este tema que asusta muchísimo. El mercado inmobiliario en Madrid, que conozco bien, es grotesco. Lo que piden en Madrid por un piso de segunda mano, ya sea para comprar o para alquilar, es un esperpento. Vi un apartamento en Bravo Murillo que costaba ochocientos mil euros y cuyo recibidor era la cocina. Era inhabitable, pero estaba en Bravo Murillo.

