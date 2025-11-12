El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El robot Ameca se exhibe durante la Agenda de Alta Tecnología de Alemania en Berlín. EFE

El diablo

Desde aquí invito a la rebelión: no podemos ser corderos en el matadero de internet

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Los insultos que yo les chillo a los androides que me atienden por teléfono me gustaría decírselos a los sinvergüenzas que han destruido la comunicación ... entre seres humanos y la han sustituido por robots de voces fantasmales, que te dicen: si quieres hablar con tu tatarabuelo que se murió de hambre, pulsa 1; si quieres hablar con tu abuela que también se murió de hambre, pulsa 2; si quieres hablar con tu padre que es muerto reciente y no se murió de hambre de milagro, pulsa 3. Y si quieres morirte tú de asco y de rabia ahora mismo, pulsa 4. Para mí todo esto es neofascismo, vaticinado por el gran escritor judío Franz Kafka. Es insoportable llamar a cualquier administración pública. Si emergiera un partido político que prometiese la eliminación de servicios telefónicos de robots y la obligación de contratar telefonistas amables y empáticos, yo le votaba ahora mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  2. 2

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  5. 5 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  6. 6

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8

    Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El diablo

El diablo