El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un botón de alarma. AFP

De falsas alarmas

Vivimos tiempos en los que la pretensión apocalíptica se convierte en una adicción

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 7 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Escribe Camila Cañeque en su brillante ensayo 'La última frase' que una biografía no puede valorarse en su conjunto hasta que la persona biografiada no ... muere. Recoge con ello la vieja idea del ateniense Solón, expuesta por Heródoto en su Historia, cuando a la pregunta del opulento tirano de Lidia, Creso, sobre lo que opinaba de su fortuna en la vida, le respondió que habría que esperar hasta el final de su existencia. No es baladí anotar que no mucho tiempo después Creso se vio depuesto, apresado y esclavizado por el persa Ciro, lo que le hizo, cómo no, acordarse de la réplica del sabio de Atenas. Tampoco los libros, sugiere en el suyo Cañeque, terminan de ser hasta que aquel o aquella que los escribe decide qué palabras lindan con el punto final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  3. 3 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  6. 6

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  7. 7

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  8. 8

    Los obreros toman la histórica nave de Manrique para convertirla en un parque infantil
  9. 9

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  10. 10 Viajes del Imserso 2025-2026 en Castilla y León: destinos, plazos y novedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla De falsas alarmas

De falsas alarmas