Esto no es Wall Street

Hay que ser de piedra para no sucumbir. El bombardeo es tal que sientes que estás malgastando tu dinero si no aprovechas la oferta. La ... agresividad comercial anula tanto tu raciocinio como tu racionamiento y por un momento te dejas atrapar por la magia del 'Friday' y del 'Monday', aunque no haya 'money'. Lo digo por experiencia. Sólo necesitaba unos calcetines de deporte, pero la suerte me sonrió. No era viernes negro aún, pero estaban rebajados un 30%. Amablemente me indicaron que comprarlos ya me generaba una bonificación. Para beneficiarme, sólo tendría que volver a comprar el fin de semana. Por un momento me sentí como El lobo de Wall Street arrojando un fajo de billetes por la borda de un ostentoso yate: «¡cupones regalo, cupones regalo». El momento compulsivo se resolvió con un golpe de realidad. No estaba en el puerto de Nueva York y tampoco quiero que la cuesta de enero se adelante a diciembre. Vuelvo a casa con seis pares de calcetas y la cartera en su sitio.

Nacemos y crecemos en una sociedad de consumo. Compramos más de lo que necesitamos y por eso el pan de molde acaba mohoso y la fruta marchita en el cajón de la nevera. Hay impulsividad y desenfreno en la compra sin criterio, por eso conviene ir con lista y ser listo. Hay que ser más fuerte que la tentación. No se trata de demonizar el consumo, pero sí de tomar conciencia de que el autocontrol hace más por uno que mil vales descuento.

