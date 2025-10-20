El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Jesús Lada. El Norte
El lucernario

Pequeños fallos

«La sencillez de su aspecto conjugaba con sus actos y con su palabra. Tenía un lenguaje cercano, amigable»

Laura Ríos

Laura Ríos

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Hay personas que nunca se van del todo. Lo dicho, pero sobre todo lo hecho se graba a fuego en un espacio escondido del corazón. ... Ese privilegio sólo lo tienen unos pocos y eso los convierte en eternos. ¡Ojalá más personas te hubieran conocido! De costumbres sencillas y con espíritu misionero entregó su vida a los demás. Al enfermo, a los mayores, a los niños, a los adolescentes y a las familias. Acunó a todos con la palabra cercana, la que alienta a seguir adelante a pesar de la dificultad, la que te acerca más a Dios. Jesús Lada sabía cómo hacerlo. Cómo aplacar el dolor y aliviar el espíritu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  4. 4

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  5. 5 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7

    Javier Peña: «Cada vez que puedo me escapo al Mesón de Pedro de Matapozuelos»
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pequeños fallos

Pequeños fallos