El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Atención a una persona dependiente en una residencia. V. Merino
EL LUCERNARIO

Lares que son hogares

El coste de llevar los servicios al último rincón lo sabe la administración, por eso es clave que se promueva la colaboración público-privada

Laura Ríos

Laura Ríos

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Desde que tomamos conciencia de lo que somos y de lo que queremos, reivindicamos libertad. Ese pequeño reducto de control nos hace más auténticos y ... más felices. Y no digamos cuando ya se peinan canas. Con la experiencia de los años vividos, uno grita lo que piensa y, como dijo José Saramago: «sin miedo al fracaso o a lo desconocido». Luis decidió entrar en una residencia. Tiene 86 años y es un alma libre. Escribe poesía, de inspiración castellana y recita, con memoria prodigiosa, a su admirado José Zorrilla. También se le da bien el carboncillo y tiene una colección de dibujos trazados por su delicado pulso. Entra y sale de la residencia Virgen del Carmen de Valladolid, a su antojo. Se siente libre, pero sobre todo, en casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  2. 2

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  6. 6

    Dos de Picas: «Las sardinas del restaurante Paco Espinosa son un manjar»
  7. 7 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  8. 8 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés
  10. 10 Detenido en Valladolid con casi dos kilos de hachís y más de 7.600 euros en efectivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lares que son hogares

Lares que son hogares