Sociedad anestesiada

El ser humano ha cambiado a Dios por Yago, a la civilización por la inteligencia artificial, ya nos aproximamos a una sociedad cosificada. No tenemos ... un espíritu de repuesto, ni un alma que pueda renacer, ni siquiera una inteligencia que pueda reencarnarse. Somos materia biodegradable, pese a todo la Humanidad es la cultura de la vida, nunca la cultura de la muerte. El oficio humano es desnaturalizar su vida

La realidad virtual es una dimensión desmemoriada de la vida. La otra realidad es vida que se diluye en tiempo, que se disipa en sí misma. Las amistades de las redes sociales son virtuales y ¿qué son las amistades reales? ¿Qué grado de virtualidad tienen las amistades reales? ¿Son tan reales como se presume que son? Los amigos se pierden en las bifurcaciones de los senderos de la vida hasta que la vida se queda sin camino.

Para los gobiernos, los desempleados son materia residual, y la pobreza es un pozo sin fondo- Gobiernos consentidores generan sociedades anestesiadas.

En cuanto al cambio climático, lo ha generado el humano con el calentamiento energético global, pues se ha demostrado incapaz de crear otro mundo futuro. El cambio climático trae consigo un punto sin retorno. Conviene no olvidar que sin personas el planeta no se extinguirá, habrá vida, pervivirá con animales.

A partir de ahora, los mundos tendrán que evolucionar a su libre albedrío. Hablo del planeta y de las personas. Cooperación es una palabra clave en este siglo.