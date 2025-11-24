El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El deshielo de la Antártida Occidental, y la consiguiente subida del nivel del mar que acarreará, es ya «inevitable». Efe

Sociedad anestesiada

«Conviene no olvidar que sin personas el planeta no se extinguirá, habrá vida, pervivirá con animales»

Juan Villacorta

Juan Villacorta

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:15

El ser humano ha cambiado a Dios por Yago, a la civilización por la inteligencia artificial, ya nos aproximamos a una sociedad cosificada. No tenemos ... un espíritu de repuesto, ni un alma que pueda renacer, ni siquiera una inteligencia que pueda reencarnarse. Somos materia biodegradable, pese a todo la Humanidad es la cultura de la vida, nunca la cultura de la muerte. El oficio humano es desnaturalizar su vida

