El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de personas rodea los cuerpos tapados de varias víctimas al sur de la Franja de Gaza en una imagen de archivo. Efe
Después de las palabras

Matar como respirar

«¿Por qué se matan entre sí los humanos? No hay respuesta. Sencillamente lo hacen, como respiran, comen o piensan»

Juan Villacorta

Juan Villacorta

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Hemos luchado incontables veces y otras tantas los humanos hemos sentido la tentación de rendirnos. Hasta recordarlo nos cansa. Ganar una confrontación bélica larga y ... compleja es tarea de colosos desorientados, la pregunta siempre es si tiene sentido tanto desgaste irrecuperable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  5. 5

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  6. 6

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  7. 7

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila
  8. 8

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Valladolid exporta al mundo las primeras pistas de pádel inteligentes
  10. 10

    Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Matar como respirar

Matar como respirar