El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López. Efe

Paseando fantasmas

Ni ETA es un fantasma, ni existe un fascismo que amenace la democracia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Sostiene Patxi López, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, que está harto de que se pasee el fantasma de ETA cuando alguien no ... sabe qué decir para atacar a los socialistas. Lo afirma en plena crisis judicial de su partido, con la excúpula de la Secretaría de Organización en prisión o en la antesala del banquillo. Precisamente, cuando sus socios de Bildu hacen alarde en el Parlamento de un antifascismo que no es una amenaza para la democracia mientras ocultan la memoria del terrorismo que nunca combatieron y nunca condenaron, ni con ETA activa, ni después. La violencia contra la Policía vasca de una izquierda abertzale enmascarada en banderas de conveniencia no es una fantasmada, es un rebrote de la agresión como arma de coacción social. El señalamiento de Otegi a la Ertzaintza, diciendo que se le ha alimentado la impunidad o que tienen en sus filas infiltrados de la extrema derecha española, recuerda los peores tiempos en que, además de sufrir el terrorismo, la Policía autonómica tenía que hacer frente a las campañas de acoso y derribo desde la izquierda abertzale.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  5. 5

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  6. 6

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  7. 7

    La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León
  8. 8

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»
  9. 9 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Paseando fantasmas

Paseando fantasmas