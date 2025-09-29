Un retrato de Cervantes

El titular responde al nuevo programa presentado aquí por Diego Fernández Magdaleno (Medina de Rioseco, 1974), tan conocido y admirado entre nosotros, del que recordaremos ... su Premio Nacional de la Música 2010 y que volvió a agotar las invitaciones para el concierto.

Diego Fernández Magdaleno, Piano

Concierto en la Biblioteca de la Casa de Cervantes.

En su línea habitual, planteó el retrato cervantino en seis capítulos donde, además de incluir la música de su tiempo y citas a su obra capital, 'Don Quijote', mostró sus ideas religiosas, el eco hoy de su obra y el ambiente que vivió en Valladolid y sus tierras, todo a través de 26 piezas de autores contemporáneos del 'Príncipe de los Ingenios' (1547-1616), con dos estrenos, uno del barcelonés Ignasi Adiego, 'Les setimanes de Daniel', de mediterráneo sabor, y el del vallisoletano Fco. García Álvarez, 'Retrato de Miguel de Cervantes', autor siempre primado por el pianista (sonó 5 veces), como sus paisanos Jesús Legido, 'Ecos del atardecer', lírico homenaje a nuestro paisaje, y los de adopción, Pedro Aizpurua, 'Coral y glosas' (estrenada por él en la SIM) y Antonio Baciero, con dos anónimos del XVI, encontrados y transcritos por él en el Archivo de Simancas.

La interpretación fue excelente y grata, porque Diego posee una sensibilidad innata y una capacidad de estudio y adecuación de las breves pero intensas piezas elegidas, que hacen sus recitales deliciosos y de alto valor musicológico, por cuanto añaden y enseñan sobre los autores actuales. Así, nos gustaron en particular 'Eva en el Jardín de las Hadas', de García Álvarez; de la pamplonesa Teresa Catalán, 'La danza del gozo vermell', rítmica y con sonoridades del 'Llivre' montserratino, y el difícil 'Preludio' de Adiego. Dentro de lo temático, 'Interludio' del acto IV del 'Don Quijote' de Massenet; el versículo del 'Magnificat' de Scheidt, arreglado por Chiari; y el inicial 'Contando una historia', de C. Halffter, inspirado en el cuadro 'Anciano con su nieto', de Ghirlandaio, muestra de contrapunto, cerrado con 'batalla' de olor a XVI.

Los aplausos fueron grandes por bloques y final, premiados con 'Esta divina prisión', música para la escena, del madrileño Miguel Huertas Camacho, fuera ya del retrato cervantino. Éxito.