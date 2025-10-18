El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Conservadora y revolucionaria: Margaret Thatcher, cien años después

«Los datos macroeconómicos del país hablan del éxito indudable de sus políticas, si bien la desigualdad aumentó: todos los sectores sociales crecieron, pero no todos al mismo ritmo»

Jorge Lafuente del Cano, profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas. Universidad de Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:29

Margaret Thatcher ha sido la primera mujer jefa de Gobierno en Europa, la primera política británica que consiguió vencer con mayoría absoluta 3 elecciones seguidas ... y la que todavía hoy mantiene el récord de permanencia en el Nº 10 de Downing Street durante la etapa democrática: 11 años. Fue una política de gran personalidad, muy divisiva en la sociedad británica, pero que creó un importante legado: luchó y consiguió cambiar la orientación de su país. Tras la II Guerra Mundial, con el predominio de la ortodoxia keynesiana –y bajo el gobierno del laborista Clement Attlee– Gran Bretaña puso en marcha su propio Estado del Bienestar, «de la cuna a la tumba».

