De presupuestos

«En la mejor tradición parlamentaria, el presupuesto era tenido como una expresión principal de la soberanía»

Jesús Quijano

Jesús Quijano

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:34

Por más que pueda parecer que el presupuesto de cualquier institución haya ido perdiendo algo de fuerza determinante de los ingresos y gastos públicos, lo ... cierto es que su significado sigue siendo el de una pieza esencial para entender el funcionamiento correcto de cualquier sistema democrático. En la mejor tradición parlamentaria, incluso cuando los parlamentos no eran aun suficientemente representativos, sino que se componían por estamentos con privilegio, el presupuesto era tenido como una expresión principal de la soberanía. En él se cifraban los gastos que quien ostentase el poder podía hacer legítimamente y se establecían los ingresos que, también con legitimidad, se podrían exigir a los ciudadanos; de manera que constituían a la vez un límite y una garantía. No se podrían contraer gastos por encima de lo permitido, ni se podrían requerir más exacciones o tributos que los autorizados. Una buen parte del fundamento democrático de la sociedad y de la política residía precisamente ahí.

