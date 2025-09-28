El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Netanyahu durante su discurso en la cumbre de la ONU AFP

Los rincones de Naciones Unidas

Nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:18

Naciones Unidas recibe muchas críticas interesadas porque sirve como justificación de algunos males y actuaciones de quienes pretenden que siempre se cumplan sus objetivos, casi ... siempre personales y partidistas. Sin embargo, nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones que normalmente no tendrían demasiada repercusión. Pero más allá de los discursos en esa tribuna verde, lo que realmente es valioso y merece la pena es la posibilidad de mantener con numerosos dirigentes de todo el mundo contactos discretos y sin obligaciones oficiales de agenda, actas y comparecencias ante los medios.

Espacios grises

