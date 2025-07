África es la opción

Las evidencias tardan en convertirse en oportunidades reales hasta que las necesidades son imperiosas y reclaman soluciones eficaces. Hablamos de África, continente que algunos afirman ... es la solución para los problemas de Europa. Y del viejo continente donde la curva demográfica y la desindustrialización provocan un grave estancamiento con graves riesgos para el estado del bienestar y con una crisis profunda de principios y valores donde el populismo autoritario pretende desplazar a las democracias liberales.

No resulta sencillo explicar por qué los procesos de desarrollo y de cambio de ciertas estructuras se dilatan en el tiempo cuando no se complican. Hay intereses clave que han estado durante muchos años frenando la evolución de unos países africanos sometidos al colonialismo de países europeos que se benefician de las materias primas en cada uno de los territorios africanos para después enviarles los productos manufacturados y condenarlos al subdesarrollo. Hay otros actores que en los últimos años han entrado en escena, como Estados Unidos, China o Rusia que han permitido una serie de cambios en todos los sentidos. En el ámbito positivo podemos constatar un desarrollo notable en numerosos países de los 54 que componen el continente, cada uno con su idiosincrasia, sus costumbres, sus riquezas y sus graves necesidades. Es emergente una vez que casi se han superado las guerras, la explotación y las dictaduras. La clave es la educación y formación de la generación joven africana consciente de que su vida puede mejorar y mucho siendo una buena mano de obra cualificada para las empresas e instituciones europeas. Mientras tanto, hay graves amenazas que superar como es el islamismo político radical, los grupos terroristas, la injerencia rusa e iraní, la gran corrupción que condiciona estamentos enteros en numerosos países y la sequía y el cambio climático que es otro elemento determinante junto con la violencia y la miseria de las migraciones buscando una vida digna en Europa. En este contexto, expertos africanos y españoles se dieron cita en Madrid, en la tercera edición de la África Spain Summit 2025, organizada por One África Forums, para impulsar la colaboración a todos los niveles entre los africanos y los europeos. Conclusiones a tener muy en cuenta: España puede ayudar a que África sea más competitiva». «España puede encontrar muchas oportunidades de invertir en África». «Voluntad compartida de construir un partenariado renovado, ambicioso y solidario». «Las empresas europeas tienen que saber que en África van a encontrar personal cualificado y deben ver a África como una gran oportunidad». »Invertir en África es un valor seguro y tiene que estar en el punto de mira de los grandes fondos de inversión».