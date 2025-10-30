El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El odio es el mensaje y el zasca, la noticia. ¿A quién le interesan los razonamientos, los debates, los argumentos?

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:07

El odio es el mensaje y el zasca, la noticia. ¿A quién le interesan los razonamientos, los debates, los argumentos? Los hechos aburren, los insultos ... excitan. Provocar la reflexión es perder el tiempo, buscar el 'clickbait' es la aspiración suprema. Para incitar a hacer clic en un enlace, nada peor que un pensamiento, nada mejor que un hachazo. «Los diez mejores zascas de Pedro Sánchez», he ahí un buen titular para enganchar. «Diez bofetadas verbales de Feijóo que no te puedes perder», ese es el camino para sorprender, atrapar y estimular el encono, la rabia y la inquina. Todo vale si conduce hacia el clic anhelado.

