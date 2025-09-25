El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tofu o morcilla

A la última ·

Mi nieta fue el miércoles por primera vez a la escuela infantil y hoy comienza una semana loca en la que cada día entra y sale a una hora diferente y ha de estar acompañada por un familiar

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:16

Mi nieta fue el miércoles por primera vez a la escuela infantil y hoy comienza una semana loca en la que cada día entra y ... sale a una hora diferente y ha de estar acompañada por un familiar. Lo llaman periodo de adaptación, pero quienes verdaderamente debemos adaptarnos somos los abuelos, que hemos de ceñirnos a su horario desquiciado porque ella, habiendo niños, se adapta a lo que le echen. Así que no podré escribir cuando me apetezca, sino cuando me lo permita el periodo de adaptación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  3. 3 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  4. 4

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  5. 5 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  6. 6 Muere Mariví Fernández, periodista que trabajó durante años con María Teresa Campos
  7. 7

    Nueva operación de la Guardia Civil para desarticular un grupo que robaba en viviendas
  8. 8 Las dos zonas de Castilla y León que se congelan con temperaturas bajo cero
  9. 9 Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo
  10. 10 Segundo premio de la Bonoloto en una semana en la misma administración de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tofu o morcilla

Tofu o morcilla