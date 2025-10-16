El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Quevedo, durante un concierto en el Martín Carpena. Rocío Nadales

Quevedo en patinete

A la última ·

No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Dijo: «Mi proyecto de vida es conocer a Quevedo». Y me emocioné. Un adolescente, con su cuerpo pintarrajeado de tatuajes y el cabello dividido en ... tres partes de diferentes colores, comentaba a sus amigos que tenía un objetivo vital noble y filológico: aproximarse a la obra literaria de don Francisco de Quevedo, descifrar sus imágenes y metáforas… ¡Iluso! No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón. Los 'quevedos' montaron en sus patinetes y se largaron acera arriba. Me los volví a encontrar 300 metros más adelante. Un caballero los había parado y les afeaba que circularan por la acera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  2. 2 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  3. 3

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  4. 4

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  5. 5

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  6. 6

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»
  7. 7

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  8. 8 Dos heridos tras una colisión múltiple en la N-601 en Valladolid
  9. 9 Desvelan el sueldo de Sarah Santaolalla como colaboradora en TVE
  10. 10

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Quevedo en patinete

Quevedo en patinete