Estados Unidos está gobernado por abogados que litigan y políticos que sancionan con aranceles. China está gobernada por ingenieros que construyen

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:12

Han encargado a una buena amiga que dirija la revista cultural de una institución pública y eleve su calidad. Ha pedido dinero para pagar a ... los colaboradores. Se lo han concedido. Ya tiene los artículos, pero los colaboradores no cobran. Mi amiga se ha dirigido a los jefes de negociado para instarles a pagar. Escandalizados, le han dicho que quién es ella para seleccionar a poetas y ensayistas sin convocar un concurso de proyectos ni seguir el procedimiento. Según los jefes de negociado, si una institución pública promueve un festival o una revista, músicos y escritores deben presentar proyectos y un tribunal seleccionarlos.

