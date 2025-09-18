Han encargado a una buena amiga que dirija la revista cultural de una institución pública y eleve su calidad. Ha pedido dinero para pagar a ... los colaboradores. Se lo han concedido. Ya tiene los artículos, pero los colaboradores no cobran. Mi amiga se ha dirigido a los jefes de negociado para instarles a pagar. Escandalizados, le han dicho que quién es ella para seleccionar a poetas y ensayistas sin convocar un concurso de proyectos ni seguir el procedimiento. Según los jefes de negociado, si una institución pública promueve un festival o una revista, músicos y escritores deben presentar proyectos y un tribunal seleccionarlos.

En su divertida novela 'Oposición', Sara Mesa desnuda a funcionarios y administración. Investiga qué hacen los jefes de negociado, ironiza sobre las garantías procedimentales, nos cuenta la historia de un funcionario que fue expedientado por simplificar trámites y cuando su protagonista pregunta a los funcionarios veteranos por qué se siguen procedimientos engorrosos, le responden que por costumbre. He ahí la esencia de la desesperante burocracia española: la costumbre… Y los jefes de negociado.

En 2008, se aprobaron trenes de alta velocidad entre San Francisco y Los Ángeles y entre Pekín y Shanghái. El americano se acabará en 2033, el chino funciona desde 2011. Cada año se fabrican 90 millones de automóviles en el mundo, 60 salen de fábricas de China, donde se produce más energía eléctrica que en Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Estados Unidos está gobernado por abogados que litigan y políticos que sancionan con aranceles. China está gobernada por ingenieros que construyen. En España, mandan los jefes de negociado, que entorpecen.