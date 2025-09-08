El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de EE UU, Donald Trump. Reuters

La dieta Trump

A la última ·

No moderas tu alimentación con criterio y por convencimiento, sino por temor a que mi dietista me eche la bronca

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:06

Tras los excesos veraniegos, hago lo que todo el mundo: intento adelgazar. Cada septiembre, recurro a alguna de las numerosas dietas que se pueden encontrar ... en internet, pero siempre acabo cayendo en la tentación abizcochada, en el pecado de pata negra. Este septiembre, he decidido, ¡por fin!, visitar a un nutricionista, pagarle cada mes, seguir lo que llamo la dieta Trump y en dos semanas he adelgazado cuatro kilos. Este régimen se basa en el miedo. Es decir, no moderas tu alimentación con criterio y por convencimiento, sino por temor a que mi dietista me eche la bronca los jueves cuando acudo a su consulta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  4. 4

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  5. 5

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  6. 6

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  7. 7 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  8. 8

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  9. 9

    El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León
  10. 10 Arden más de 40 hectáreas en un incendio en un terreno agrícola de Grijota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La dieta Trump

La dieta Trump