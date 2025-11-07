El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

¿Qué hacemos con Almaraz?

Las propietarias de la central consideran esencial su continuidad para la estabilidad del sistema eléctrico. ¿De verdad hay que cerrarla?

Inés Gallego

Ingeniera industrial

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Nos sentimos seguros. En Extremadura y en el resto de España. Almaraz es la joya de su comarca y todos estamos convencidos de que la ... electricidad siempre está ahí. Al menos hasta el 28 de abril de 2025, cuando llegó el apagón y algo cambió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  7. 7

    Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre
  8. 8

    Alejo, tras su beso a Hormigo: «Me han amenazado de muerte»
  9. 9 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  10. 10

    Del infierno de Gaza a Valladolid: «La guerra se ha llevado por delante a 33 familiares»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Qué hacemos con Almaraz?

¿Qué hacemos con Almaraz?