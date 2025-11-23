El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ilustración: Iñaki Martiarena
Construir el mañana democrático

A medio siglo del fin de la dictadura no basta con recordar, hay que transmitir el sentido de lo ocurrido. La insatisfacción con la democracia nos eleva cuando exige más, no menos

Imanol Zubero

Profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:04

Cincuenta años después de la muerte de Franco, la sociedad española afronta una paradoja inquietante: parte de la juventud, nacida en democracia y con acceso ... ilimitado a información, empieza a mostrar simpatías hacia discursos reaccionarios e incluso nostalgias del franquismo. Diversos estudios confirman un menor compromiso con la democracia, un giro conservador y un creciente apoyo a la extrema derecha entre la llamada Generación Z (18-28 años) en España. Si bien la juventud en su conjunto sigue siendo mayoritariamente democrática y de centro-izquierda y el voto explícito a Vox es muy reducido, están apareciendo nichos de chicos jóvenes con actitudes cercanas a marcos de extrema derecha (rechazo a la inmigración, a los derechos del colectivo LGTBIAQ+ o al aborto).

