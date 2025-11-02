El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carles Puigdemont, presidente de Junts. EFE

Insólito

El Gobierno ha encontrado la fórmula para utilizar los créditos extraordinarios cuando los necesita y para acallar el número creciente de voces que se escandalizan

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

El Gobierno socialista se afana en trasmitir la idea de que la reacción de Junts, al abandonar su apoyo y pasarse a la oposición, no ... cambia nada. La verdad es que resulta muy difícil adivinar el futuro que tendrán las actuaciones de la formación independentista. A veces hasta resulta difícil adivinar incluso lo que ha hecho en el pasado, porque el relato cambia con frecuencia y lo cambia todo. Pero yo no estaría tan seguro de ello. Es muy posible que lo que ha dicho Puigdemont sea esta vez, y de manera excepcional, cierto, y que los siete diputados exconvergentes se hayan pasado, con palos, altavoces y pancartas, a la oposición y voten en adelante en contra de las propuestas del Gobierno.

