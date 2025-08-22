El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios servicios de emergencia tratan de apagar el fuego en Anllarinos del Sil, León. EP

Fuego

El brillo de medidas políticas cortoplacistas alcanza los cuatro años de mandato

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:00

Hay incendios por todas partes y los expertos dicen que la naturaleza, de algún modo, tiene mecanismos para neutralizarlos y que el problema empieza cuando ... estos sobrepasan lo natural, es decir los que provoca el hombre. Los políticos aplican medidas cortoplacistas cuyo brillo alcanza los cuatro años que dura el mandato. Pero el campo, la naturaleza, los montes no registran los éxitos o fracasos, tienen esa jodida eternidad que pone las vergüenzas al aire y las leyes 'verdes' que eliminan el pastoreo, o privatizan los medios de extinción, además de la poca inversión, no pueden evitar lo que está pasando en estas últimas semanas.   

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  4. 4 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  5. 5 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  6. 6

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  7. 7

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  8. 8

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  9. 9

    «La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»
  10. 10 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fuego

Fuego