Inteligencia artificial. L. V.

Las cifras

La IA se empieza a convertir en una especie de paternidad, amigo, terapeuta, Dios omnipotente al que consultan absolutamente todo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:21

Uno tiene una capacidad limitada para asumir cifras. Están esas barbaridades que gastan los horteras magnates financieros en un fin de semana, las desoladoras cifras ... de los muertos en conflicto o a causa de la desnutrición, para las que cualquier contador estremece. Los periodistas sabemos que es muy socorrido hablar de porcentajes. Si decimos que el 78% de nuestros adolescentes varones están enganchados al porno y que un 72% de ellos teme que una chica les acuse de acoso, uno sufre el impacto de ese silencio en el que nadan algunas realidades. Han pasado muchas cosas en este país y en el planeta en los últimos años, tantas, que no sabemos si nos cabe un alfiler de información más en el alma.

Espacios grises

