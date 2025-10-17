El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bajo la piel

Sospecho que la mitad de los comentaristas no tienen idea de lo que sucede, como yo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:25

Después de un viaje a un país tropical, una amiga empezó a sentir picores en un pie. Tardó en percatarse de que, entre los dedos, ... había algo raro, una especie de larva que tuvieron que extraerle y que vivía bajo su piel. La visión de aquello me trastornó y desde entonces miro entre mis dedos por si una 'larva migratoria' quiere visitarme. Esta mañana me he dado cuenta de que no solo existen esas larvas desorientadas, sino que en mis pensamientos se ha infiltrado una especie de perplejidad profundamente dañina a la que llamamos actualidad.

