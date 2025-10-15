El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Jóvenes marroquíes en una de las últimas protestas en Rabat. Efe

Voz juvenil contra la injusticia social

Nepal, Indonesia, Kenia, Marruecos, Perú y Madagascar son algunos países donde los jóvenes llaman la atención sobre las desigualdades sociales que sacuden al mundo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:39

Comenta

Las protestas protagonizadas en diferentes países por jóvenes vinculados a la denominada Generación Z –nacidos a partir de mediados de los noventa– se han convertido en una necesaria llamada de atención sobre las desigualdades sociales que sacuden al mundo. Formados en la cultura digital y comprometidos por los derechos humanos, los participantes en estas revueltas han colocado en primera línea de sus reivindicaciones asuntos tan sensibles como los intolerables índices de desempleo para los menores de treinta años, la falta de democracia y la precariedad en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Han alzado la voz en Nepal, Indonesia, Kenia, Marruecos, Perú y Madagascar, el último en sumarse. Y eso es todo un logro en naciones gobernadas sin el debido respeto a las libertades o, directamente, vulneradas de modo flagrante, y en las que además la corrupción inunda los sistemas de poder. La rebelión juvenil, que ha costado ya la vida a decenas de manifestantes, ha dado forma a un movimiento que debería desarrollarse con la contundencia que exige la denuncia de las injusticias, pero sin caer en el uso de la violencia para no ser engullido por la sinrazón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Voz juvenil contra la injusticia social

Voz juvenil contra la injusticia social