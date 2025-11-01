El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo del lanzamiento de un misil. Efe
Editorial

Trump y la disuasión nuclear

Recuperar unos ensayos que la actual capacidad de simulación ha vuelto obsoletos envía el peor mensaje a Rusia, China o Irán

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Donald Trump se sirvió de su red social para comunicar que quiere reanudar las pruebas atómicas. En su anuncio, poco antes de reunirse con Xi ... Jinping, el presidente estadounidense trasladó la orden al Departamento de Guerra, cuando es la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear la encargada de gestionar y preservar los arsenales. El republicano y su coro de 'halcones' dan por muerta la moratoria de 1992. Desprecian aquella decisión como un lujo que se podía permitir el ganador de la Guerra Fría. Y magnifican los lanzamientos de misiles que prodiga Vladímir Putin, proyectiles de propulsión nuclear sin carga y al servicio de la propaganda del Kremlin en el marco de su invasión de Ucrania. «Los otros lo están haciendo, no tengo elección», asegura Trump para forzar un paso que, antes de que él volviera a la Casa Blanca, exigía la autorización del Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  2. 2 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  3. 3

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  4. 4 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  5. 5

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  6. 6

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid
  7. 7

    Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho
  8. 8

    Cuánto cuesta morirse en Valladolid: de los 935 euros de la incineración a los 1.165 del féretro
  9. 9

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  10. 10

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump y la disuasión nuclear

Trump y la disuasión nuclear