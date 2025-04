Una ruinosa operación, mister Trump

Comenta Compartir

Un amigo mío se pegó un tiro. Entró en casa, fue al baño y se voló la cabeza. Las posibles causas de su suicidio me ... dieron igual. A menudo, como decía el tango, «dan ganas de balearse en un rincón». A poco que busquemos, hallaremos los motivos. Lo que más me intrigó fue dónde compró la pistola. ¿Dónde iría usted a comprar un revólver? ¿Y un avión F-35 o el más moderno F-47? ¿Qué sabe de misiles de largo alcance o de helicópteros Apache? El mercado de armas, una vez que Trump ha demostrado que no es un socio fiable, está abierto y a él acudiremos todos con el déficit en la mano. El 2% del PIB, el 4%, el 5%… Europa y el resto del mundo quieren armarse hasta los dientes. Trump dice que hemos sido unos gorrones, que hemos vivido gratis bajo el paragüas de EE.UU. Bueno, es verdad que los yanquis conducían el autobús, pero con ello no les ha ido tan mal. La marea, dicen los pescadores, levanta los barcos grandes y los pequeños. El asunto es más complicado de lo que él piensa. No tiene dinero para esta apuesta, para mantener este farol. Japón, Polonia, Corea del Sur, Australia…, al sentirse abandonados, se están planteando las armas nucleares. Y Alemania. La proliferación de ese arsenal exigirá a EE.UU., para protegerse, un escudo anti misiles que hoy no tiene y que bien podría costarle dos o tres billones de dólares. La burra, señores Trump y Musk, no pare cuando la preñan y es muy probable que su estupidez y avaricia les lleven a una bancarrota. Un planeta armado hasta los dientes corre el riesgo de pegarse un tiro en la sien, como mi amigo Juanma, o de que se lo peguen. Sea como sea, estamos jodidos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión