El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El expresidente de Cataluña Jordi Pujol participa en el acto de clausura del 50 aniversario de la patronal Pimec el pasado mes de enero. Quique García / EFE
Editorial

El ocaso del clan Pujol Ferrusola

La Audiencia Nacional determinará si la familia del expresidente se enriqueció por el cobro de comisiones ilegales

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de mañana si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia –sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión– y una decena de empresarios.

Pujol fue un símbolo de la Cataluña contemporánea. Gobernó entre 1980 y 2003, tuvo un papel decisivo en la modernización de la región y fue una figura enormemente popular hasta que el estallido del famoso caso del 3% echó por tierra el mito del pujolismo y de la singularidad catalana. Además de salpicar a su partido de manera grave, el escándalo mostró que el clan Pujol Ferrusola, liderado por el expresidente y su mujer, y seguidos de cerca por el primogénito, se valió de la indiscutida posición privilegiada del patriarca en la vida política, social y económica de Cataluña para acumular un patrimonio desmedido. Siempre estuvo cuestionado por las dudas sobre el origen de esta riqueza, que él achacaba a una herencia que, además, nunca fue formalizada. La investigación desveló una trama corrupta de largo alcance: comisiones ilegales, cientos de millones de euros en paraísos fiscales, empresas pantalla y testaferros. Las consecuencias políticas del caso no fueron menores: Convergència perdió para siempre la hegemonía de las décadas del pujolismo y se vio obligada a acelerar el 'procés' para desviar la atención mediática e incluso a cambiar dos veces de marca, primero PDeCat y después Junts.

La vista contra la familia del expresidente de la Generalitat arranca este lunes. El abogado de Jordi Pujol solicitó el jueves el archivo de la causa por su delicado estado de salud. El tribunal examinará al expresidente por videoconferencia para valorar si se encuentra en condiciones de afrontarlo o si, como ocurriera con su mujer Marta Ferrusola, acuerda el sobreseimiento. Sea como fuere, el legado político del 'Molt Honorable' quedará irremediablemente oscurecido por los escándalos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  5. 5

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  6. 6

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  7. 7

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  9. 9

    Black friday en Valladolid: récord de ventas para las grandes cadenas y de baja intensidad para el pequeño comercio
  10. 10

    La jornada decisiva sobre la integración ferroviaria se retransmitirá en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El ocaso del clan Pujol Ferrusola

El ocaso del clan Pujol Ferrusola