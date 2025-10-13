El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad.
Editorial

Nuevos frentes para Díaz

Su propuesta para elevar hasta diez días el permiso por fallecimiento de un familiar es cuestionado por el titular de Economía, partidario de hacerlo de acuerdo con las empresas

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:52

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente dentro del Gobierno con su propuesta para elevar hasta diez días el permiso por ... fallecimiento de un familiar, cuestionado por el titular de Economía, partidario de hacerlo de acuerdo con las empresas. El planteamiento de Díaz no solo ha provocado otro choque con Carlos Cuerpo, el ministro más pragmático del Gabinete de Pedro Sánchez y alejado con su moderación de los incendios. También ha servido para agravar el enconado enfrentamiento con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha anticipado su disposición a llegar a los tribunales si fuera preciso. Pero una cosa es que la vicepresidenta segunda tenga que renunciar a la carga ideológica en la gestión pública. Y otra, que la ministra utilice el diálogo para engrasar sus planes con el líder de la patronal y sus socios antes de presentarlos, si quiere añadir garantías a su legítima y necesaria defensa de los derechos de los trabajadores. Como referente de Sumar, Díaz intenta diferenciarse del PSOE y Podemos, en un difícil equilibrio entre ideología y medidas sociales como la jornada laboral reducida sobre el que también reside la estabilidad de la legislatura.

