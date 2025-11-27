El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso. EP
Editorial

Nuevo revés a los Presupuestos

Pedro Sánchez se someterá esta mañana a un nuevo test parlamentario que medirá el apoyo de sus socios en el Congreso

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:01

El Congreso de los Diputados debatirá esta mañana la senda de estabilidad presupuestaria, comúnmente conocida como «techo de gasto». Su relevancia estriba en que, con el objetivo de disciplinar el gasto público, fija la cuantía máxima de gasto no financiero de las administraciones públicas, a la vista de la previsión de crecimiento de la economía española en el medio plazo. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo el pasado martes y lo remitió al Congreso para su validación en el último punto de la sesión plenaria de esta semana. Como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo eleva el techo de gasto en un 8,5 % respecto de 2025, 16.600 millones de euros más que en 2025, y dispone una reducción progresiva de la deuda pública hasta 2028.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, lograr una mayoría favorable en la votación de hoy supondría una relativa victoria parlamentaria, una dosis extra de oxígeno para los próximos meses y un paso más hacia el objetivo de lograr unos nuevos presupuestos, que el Ejecutivo tiene intención de presentar en el primer trimestre de 2026 –tras tres años sin renovarse–. Sin embargo, tal escenario se presenta improbable. De acuerdo con la ley, el techo de gasto debe ser aprobado antes del 1 de agosto, de forma que no entorpezca la negociación de los presupuestos para el año siguiente. El significativo retraso en la presentación de ambas cuentas obedece precisamente a la falta de apoyos que ha acumulado el Gobierno por el momento para ambas. Respecto de la votación de hoy, el Gobierno sólo cuenta con 165 votos a favor. Se dan por supuestos los votos en contra de PP, Vox y UPN. Finalmente, Més Compromís y Podemos han anunciado su abstención, delegando así a Junts la decisión de dar el golpe de gracia a este primer hito en la aprobación de los Presupuestos de 2026.

Ante la escasez de apoyos, la ministra de Hacienda se ha dirigido expresamente al Partido Popular para solicitar su voto a favor. Nada sugiere que, pudiendo evidenciar un nuevo fracaso de Pedro Sánchez, los populares se avendrán a facilitar la aprobación de esta ley estratégica. Al contrario, todo indica que la votación sumará un nuevo fracaso parlamentario para el Gobierno y dejará expuestas, una vez más, tanto la debilidad de la coalición como la viabilidad de la legislatura.

