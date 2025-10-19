El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios jubilados paseando por una calle.
Editorial

Modernizar la jubilación activa

La sostenibilidad de los sistemas de pensiones exige su renovación para hacer atractiva la prolongación de la vida laboral

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:41

El gobierno federal alemán acaba de aprobar un proyecto de ley sobre la jubilación activa que aporta importantes ventajas fiscales, económicas y laborales para los ... pensionistas que opten por compatibilizar su situación de jubilados con una actividad laboral retribuida. El Ejecutivo de coalición de conservadores y socialdemócratas persigue descargar las cajas sociales y aliviar la falta de mano de obra especializada, aprovechando el potencial laboral de trabajadores aunque hayan cumplido ya la edad reglamentaria de jubilación. La principal novedad del proyecto de ley que entraría en vigor el próximo 1 de enero es que los 2.000 primeros euros que ingresen estos jubilados activos estarán libres de impuestos, sin dejar de cobrar la totalidad de su pensión de jubilación mensual. Este importante incentivo supondrá, en una primera fase, una merma de ingresos para las arcas públicas pero como los pensionistas activos siguen obligados a cotizar a la seguridad social, los sistemas sociales también se benefician de la bonificación. Según las previsiones gubernamentales uno de cada cuatro nuevos jubilados aceptará la oferta de pensión activa lo que permitirá, gracias al mecanismo implementado, aliviar la carga de los sistemas sociales, combatir la escasez de mano de obra y adecuar la vida laboral a la economía germana.

