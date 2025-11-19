El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Campameno de refugiados palestinos en el sur de Gaza. efe

El mal menor para Gaza

El amplio respaldo del mundo árabe a una fuerza de estabilización se pondrá a prueba con la exigencia de desarmar a Hamás

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

Durante los dos largos años de destrucción sistemática de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU despreció seis iniciativas de alto el fuego, pero ahora regala a Donald Trump la resolución que necesitaba para recibir por todo lo alto a Mohamed bin Salmán. Con la rehabilitación internacional del heredero saudí –al que la Inteligencia de EE UU atribuyó la orden de matar al columnista Jamal Kashogi en 2018–, la Casa Blanca busca inversiones billonarias a cambio de un compromiso de seguridad con Riad. A estos efectos, Trump debía desatascar su plan para la Franja, que, sin haber logrado ni una tregua creíble, pasa oficialmente a la fase dos. El amplio respaldo del mundo árabe a una fuerza de estabilización se pondrá a prueba con la exigencia de desarmar a Hamás. Y la muy vaga alusión a un futuro Estado palestino recuerda, por un lado, que la ocupación continuará y, por otro, que la autodeterminación no llegará sin el máximo entendimiento interno. Para los cientos de miles de gazatíes supervivientes, los designios de Trump serán el mal menor si al final les proporcionan alimentos, agua, refugios, atención sanitaria y educación. De exigir justicia por tantos crímenes no se habla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  6. 6

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  7. 7 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  8. 8

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  9. 9

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  10. 10

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El mal menor para Gaza

El mal menor para Gaza