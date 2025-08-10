El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Salvador Illa. César Arxina / Europa Press
Editorial

Illa, un año de sobresaltos

«Sánchez insiste en que la llegada de Illa ha pacificado Cataluña tras la grave afrenta del 'procés', algo que la ciudadanía percibe, pero no así el tablero político»

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:54

Salvador Illa y Pedro Sánchez compartirán palacio estival en un contexto político en el que ambos buscan un plan que les permita garantizar una gobernanza ... estable. Tanto en Cataluña como en el Gobierno central, se trabaja con presupuestos prorrogados, limitando la agenda y la capacidad de acción. Sánchez gobierna en precario, sometido al chantaje constante de Junts, mientras el secesionismo, cada vez más combativo, lanza exigencias difíciles de asumir en ambos Ejecutivos. Los escándalos del PSOE pasan factura en el conjunto de España, aunque menos en Cataluña, según un sondeo del 'CIS autonómico', realizado a la luz del primer año del president al frente de esa autonomía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  7. 7 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio
  10. 10

    Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Illa, un año de sobresaltos

Illa, un año de sobresaltos