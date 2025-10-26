El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Errejón sale de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, tras declarar como presunto autor de una agresión sexual a la actriz Elisa Mouilaá. Efe
Errejón, la culpa política

La responsabilidad política seguirá vigente por la intolerable hipocresía del exdiputado de Sumar de hacer bandera de una igualdad que, en el mejor de los casos, él no respetaba

El estallido hace un año del 'caso Errejón', por el que el confundador de Podemos y entonces portavoz de Sumar en el Congreso tuvo que abandonar la política tras ser acusado por varias mujeres de excederse con ellas sexualmente, provocó una notable convulsión; especialmente en las izquierdas, interpeladas ya por lo que se iba destapando de las andanzas con la prostitución del exministro José Luis Ábalos y que afrontarían después el señalamiento de Juan Carlos Monedero por sus conductas con alumnas universitarias. Doce meses después, lo que amenazaba con detonar como un 'Me too' español ha quedado acotado a una única denuncia contra Errejón ante la justicia por presunta agresión sexual, la interpuesta por Elisa Mouliaá. El juez Carretero, que sometió a la actriz a un interrogatorio cuando menos cuestionable por contraste con cómo preguntó al imputado, resolverá si impulsa o no el procesamiento de éste. El resultado de la pesquisa penal no es en absoluto baladí. Pero la responsabilidad política seguirá vigente por la intolerable hipocresía de Errejón de hacer bandera de una igualdad que, en el mejor de los casos, él no respetaba y por la opacidad que sigue rodeando la actuación de las formaciones –Podemos, Más Madrid y Sumar– en las que su machismo halló acomodo.

