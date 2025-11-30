El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una persona realiza la compra en un supermercado. Antonio de Torre
Editorial

Economía familiar dañada

El consumo doméstico se encamina con cautela hacia un final de año que se presenta con la cesta de la compra más cara de la historia

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:42

Comenta

Se dice que cada año se adelanta un poco la Navidad: cada vez se instalan antes las luces, los árboles y los mercados navideños. Este ... año se están anticipando también las compras navideñas. La razón es sencilla: la cesta de la compra puede ser la más cara de la historia y muchos españoles adelantan los deberes para ahorrar en algunos de los productos más populares. Pese a que la inflación se ha moderado relativamente en el último mes, no ha afectado a todos los productos por igual. En particular, los alimentos han continuado con su tendencia ascendente. Se calcula que el consumidor afronta un repunte medio del 16% en una docena de productos básicos, liderados por el incremento del 22,5% en el precio de los huevos –en plena gripe aviar–, del 17,8% en el de la carne de vacuno o del 15,4% en el de los dulces navideños.

