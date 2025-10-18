El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Sede del BBVA en Madrid. AFP
Editorial

Derrota y desgaste en la opa

La batalla financiera librada por BBVA en su intento fallido por hacerse con Sabadell deja una profunda erosión en los dos bancos

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:41

Comenta

El fracaso sin paliativos con el que BBVA ha cerrado su opa sobre el Sabadell aboca a los dos bancos al inevitable recuento de pérdidas en el día después de una batalla larga y descarnada en su recta final. La entidad vasca que preside Carlos Torres se ha visto obligada a capitular ante la evidencia de no haber podido convencer ni de lejos a los accionistas de la firma catalana, que tuvo que vender un activo tan importante como su filial británica para intentar frenar la operación. El desgaste es evidente entre los vencidos, empezando por el daño en la reputación, como en los teóricamente vencedores, que saldan la ofensiva más empequeñecidos de como la afrontaron.

Los mercados dictaron ayer sentencia. Revalorizaron las acciones de BBVA como muestra del alivio con el que los inversores ven zanjados nuevos riesgos, a pesar de que Torres haya asumido sin ambages la derrota, la segunda en su intento por hacerse con Sabadell. Su solemne declaración con la que da por «cerrado el capítulo» de la fusión supone el carpetazo a un culebrón que podría pasar factura a su liderazgo, aunque ayer no viera motivos para su dimisión, tras haber mantenido en vilo al mundo financiero durante 17 meses. Mientras, la Bolsa vino a castigar a la entidad que lidera Josep Oliu con una depreciación, pese a que sus dirigentes celebraron con una indisimulada «alegría» el desenlace de una opa hostil como no ocurría desde hacía décadas.

Lo cierto que es que BBVA ha mantenido el órdago contra viento y marea. Sobre todo, contra las resistencias del Gobierno de Pedro Sánchez. Nunca vio la opa con buenos ojos, a lo que se añadía la abierta oposición entre sus socios catalanes de investidura y del propio presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Hasta el punto de convocar una insólita consulta pública y de endurecer las condiciones con un veto a la fusión de al menos tres años.

Obstáculos que no amilanaron al equipo de Carlos Torres, que ha mantenido la opa hasta darse de bruces con una realidad más dura de lo que esperaba. Posiblemente, el Sabadell ha sabido leer mejor el momento político de España y, especialmente, la pulsión emocional de Cataluña, donde la fusión tocaba la fibra sensible de empresas y partidos. Además de erosión para las dos partes, a esta batalla le ha sobrado beligerancia y ruido para afrontar con serenidad el debate sobre la creación de grandes bancos con los que competir con garantías en Europa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  3. 3 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  4. 4

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  7. 7

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  8. 8

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  9. 9 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero
  10. 10 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Derrota y desgaste en la opa

Derrota y desgaste en la opa