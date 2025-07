Las cuentas limpias

Comenta Compartir

La imposición por el Tribunal de Cuentas, y por tercera vez, de una sanción económica a Vox por incumplir la legislación que regula la financiación de los partidos políticos apunta a una reiteración que, cuando menos, la formación de Santiago Abascal debería atender para no volver a incurrir en ella en presentes y futuras fiscalizaciones. En esta ocasión, la multa es de 50.000 euros por la recepción en 2020 de donaciones finalistas –esto es, concebidas para recaudar dinero para una causa– expresamente prohibidas por la regulación vigente; las previas, sobre la contabilidad de ese año y los dos anteriores y por ilícitos similares, alcanzaron los 132.000 y los 862.000 euros, respectivamente. El hecho de que el organismo emita sus dictámenes tiempo después de que se produzcan las conductas sujetas a evaluación no les resta valor, aunque sí operatividad. Pero obligan, en cualquier caso, a los partidos señalados –en este informe, Vox y otros, éstos por los gastos en la campaña de las municipales de 2023– a enmendarse, a no mostrarse evasivos con el deber de ceñirse a los márgenes legales que tienen que conocer y no escudarse, como ha venido haciendo la formación de extrema derecha, en que el castigo es fruto de una suerte de persecución en su contra.