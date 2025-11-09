El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista de una máquina en una línea de producción de la empresa Nexperia Reuters
Editorial

Batalla geopolítica

La necesidad de que Europa reduzca la dependencia extranjeraen infraestructuras críticas, como los microchips, es inaplazable

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

El caso de Nexperia ha vuelto a exponer la vulnerabilidad tecnológica e industrial europea. En un intento de proteger la seguridad nacional, el Ejecutivo holandés ... aprobó el mes pasado una norma que le permitiría tomar control de infraestructuras críticas –como los chips– en casos de emergencia. En respuesta, el Gobierno chino vetó la exportación de determinados componentes e inmediatamente cundió el pánico en el sector automovilístico. La decisión ya se ha hecho notar en Honda, Nissan y Bosch, que han suspendido parte de su producción a la espera de más noticias. La gravedad del asunto es ineludible y recuerda a la crisis ocurrida durante la Covid-19, cuando la escasez de semiconductores ocasionó unas pérdidas globales superiores a los 180.000 millones de euros.

