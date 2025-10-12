El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concentración en Málaga por los fallos en los cribados de cáncer de mama convocada por la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama. EFE
Editorial

Angustia sanitaria, traspié electoral

El escándalo de los cribados en Andalucía revela la importancia de mantener la inversión pública en el sistema sanitario

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:34

Comenta

El escándalo de los cribados en Andalucía, un angustioso drama para las 2.000 mujeres afectadas por los retrasos en el resultado de sus mamografías, ... revela la importancia de mantener la inversión pública en el sistema sanitario para garantizar los controles de prevención y, a la vez, evitar errores de diagnóstico como el que sacude a la sanidad andaluza. Saldada hasta ahora con la renuncia forzosa de la consejera de Salud y la contratación de un centenar de profesionales, la crisis no solo ha abierto una herida de una profundidad aún desconocida en la lucha contra el cáncer de mama y, por extensión, en el control de las enfermedades. Es un traspié para el presidente de la Junta de camino a su reválida en las urnas el próximo año. Están todavía por ver las consecuencias que tiene esta falla en la confianza en las instituciones, especialmente médicas, en el futuro electoral de Juan Manuel Moreno Bonilla, convertido en la referencia moderada del PP en España. Un retroceso en su comunidad, la más poblada del país, puede dar al traste con el declarado reto de Alberto Núñez Feijóo de obligar a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales con la intención de desplazarle de La Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

