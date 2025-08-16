El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Suárez-Quiñones, ayer acompañando a Feijóo en la visita al puesto de mando avanzado de Palacios del Sil Ana F. Barredo / Efe

Políticos hambrientos

Muestran su disposición a pasar de todo menos hambre, cuando lo que aquí abajo empieza a cundir es el hambre de políticos

Chema Cillero

Chema Cillero

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:45

Resulta descorazonador que los políticos, sean del color que sean, cosechen sus más sonoros fracasos cuando son obligados a someterse a pruebas de estrés en ... la gestión de catástrofes para las que los administrados les piden que den la talla. Es sintomático además que en su desbarre siempre les pillen por medio las cosas de comer.

