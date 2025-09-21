El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Público asistente a la plaza de toros de Valladolid en la pasada feria de San Lorenzo. Carlos Espeso

Piensa que es...

La Fundación Fraz Weber ha denunciado un grito que se escuchó en la plaza de toros de Valladolid, cuando el torero se perfilaba para matar al toro

César Mata

César Mata

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:54

De vez en cuando los medios de comunicación se entretienen en completar tiempo, imágenes y espacio con algunas noticias que permiten ofrecer una cuota de ... protagonismo a quienes desde la aparente inocencia de mensaje con textura lanar esconden la dolosa finalidad de hincar el colmillo de la manipulación más aborrecible, la que ofrece sus (pseudo)argumentos con el patrocinio involuntario de la infancia. Los niños, usufructuados vilmente como gancho para que sus comunicados capten la atención del ciudadano.

Espacios grises

Piensa que es...