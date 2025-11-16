El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durantesu declaración ante el Tribunal Supremo. Reuters
Dura lex, sed lex

In dubio pro Gmail

«La presunción judicial puede ser un cauce válido para que el fallo de una sentencia se incline hacia un lado u otro de la balanza»

César Mata

César Mata

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:50

Comenta

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Valga la redundancia, se trata de una presunción del saber popular, de la cultura social ... que, recogida en refranes, dichos o asertos varios, nos ahorran el proceso reflexivo y ofrecen una conclusión difícilmente cuestionable. Salvo en esas excepciones que confirman la regla. Un error que permite confirmar los aciertos, fórmula de carácter discutible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  5. 5 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  6. 6 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  7. 7 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  8. 8

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  9. 9

    El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto
  10. 10 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla In dubio pro Gmail

In dubio pro Gmail