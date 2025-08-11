Vox y la migración

Como no podía ser de otra manera, el partido ultra-ultra derechista Vox abre, cada cierto tiempo, una campaña sobre la base del único punto ... de su programa electoral: ¡fuera los inmigrantes!.

Las últimas de sus ideas, que si hay que expulsar a todos los extranjeros que delincan, que si los marroquís son mala gente que pega a ancianos (por ejemplo, lo que han provocado en Torre Pacheco) o que hay que prohibir (con el necesario apoyo del PP, o quizá sea al revés, no sé) que cada uno celebre sus festividades como quiera, aunque no hagan daño a nadie, o que hay que obligar a la gente a que se quite el pañuelo de la cabeza (no sé si se referían a las monjas católicas…)

Sobre lo de la expulsión de los delincuentes extranjeros, oí (lo cuento como lo recuerdo y desde luego no es textual) cómo lo declaraba el autodenominado 'negro de vox' y decía a vox en grito «… a todos hay que expulsar, a todos los extranjeros que cometan un delito…» y un periodista le preguntaba «¿sin distinción?», «Sí, sin distinción» y añadía el periodista: «¿estén o no legalmente en España? y el autodenominado negro reiteraba »efectivamente, a todos« y entonces el periodista le preguntaba, »¿entonces hay que expulsar a Messi?« (supongo que el corte televisivo era ya de hace algún tiempo). Ante la cara de desconcierto del voxiano y su duda»¿cómo?«, »sí, Messi ha cometido delitos contra la Hacienda Pública…« su respuesta, farfullando era algo así como… »bueno, no sé… yo no soy de Hacienda….«.

El caso es que Vox defiende la expulsión de los inmigrantes y sobre todo de los inmigrantes delincuentes. Ante unos principios tan tajantemente declarados yo he empezado a cavilar y claro, lo primero que me planteo es ¿quiénes son los inmigrantes o los migrantes? y después, ¿qué es delito y qué no lo es? ¿ todos los delitos deben tener igual consideración?

En relación a la primera de las preguntas, ¿hablan de inmigrantes, de extranjeros, hablan de los nacidos en otros países o hablan de los que tengan otra cultura, otra religión u otro color de piel u otras características físicas? y, para Vox, ¿uno es nacional si nació en España o si nació en España y además su padre era español?, porque claro, tenemos muchos musulmanes nacidos en España, y muchos «negros» también nacidos en España (orgullosos estamos de los hermanos Williams o de Ana Peleteiro…) y si es así, ¿desde hace cuántas generaciones tu familia tiene que ser española? por que... si lo miramos así, de Meer, ¿es un apellido español, muy español y mucho español? ¿y Tertsch? ¿y Garriga Vaz da Conceição? ¿y Ndongo Meye? ¿y Ortega-Smith? Al menos mi word, cuando escribo estos apellidos, no los reconoce, no los tiene registrados. ¿Y…?, Bueno, Rocío Monasterio San Martín sí debe tener cuatro apellidos castellanos, porque su padre era cubano, (por mucho que ella ahora reniegue del cubanismo) era propietario de un Ingenio en Cienfuegos (ya sabemos cómo eran los terratenientes, los dueños de los Ingenios en Cuba y cómo trataban a sus «trabajadores» y lo digo yo que mi bisabuelo también tuvo uno en Cuba) aunque, claro, tuvo que «emigrar» porque llegó el malo, el perverso, el diablo que le quitó todo a los ricos, llegó Fidel.

¿Veis? hay muchos, miles, decenas de miles de cubanos que están buscando como locos algún documento que pruebe que su padre, su abuelo, incluso, en algunos casos su bisabuelo, era español para intentar obtener la nacionalidad española. Tantos y tantos españoles que emigraron a Cuba o que se tuvieron que exiliarse a Cuba (y a otros muchos países) y ahora sus descendientes quieren volver. Para Vox, ¿estos son migrantes, son inmigrantes o son nacionales que vuelven a casa y a los que deberíamos abrir los brazos?

Fijémonos en un caso: matrimonio que debido a la guerra civil española, tiene que salir de España en 1936 y recala en diversos países europeos, primero Francia, después Suiza, Italia…. En ese periplo por diversos países tuvieron cuatro hijos. Por no alargar mucho la historia y tras diversas vicisitudes, en las que algunos hechos nos podrían llegar a determinar que se trataba de una familia desestructurada, nuestros protagonistas vuelven a España y sus hijos obtienen las nacionalidad española, al tratarse de hijos de un español.

Uno de ellos, el tercero, tras casarse con una extranjera, se convirtió en un delincuente (ya que, aunque cuando fueron juzgados los hechos ya habían prescrito, no por ello dejaban de ser delitos) y debido a ello, decidió volver a fugarse de tierras hispanas… y ahí tenemos a Juan Carlos de Borbón y Borbón, volviendo a España cuando le apetece, a pesar, como buen rey, de haber establecido su residencia oficial en Dubai, por cierto, país islámico contra el que no creo que esté Vox. Pero… ¿es Juan Carlos de Borbón español o es un inmigrante que nació en Roma, se casó con una griega y obtuvo su DNI en 1961 por ser hijo de un español?

Y con eso llegamos a la segunda de las preguntas que antes nos hacíamos: ¿Qué es delito para Vox? ¿Qué delitos son para ellos susceptibles de ser castigados con la expulsión de España?

Porque quizá no consideren delitos los económicos, aquellos que se cometen contra la Hacienda española, o sea contra todos los españoles. Porque si debemos considerar esos delitos también como tal, delincuentes, muy delincuentes y mucho delincuentes lo son Leo Messi, que defraudó 4,1 millones de euros al fisco, o Samuel Eto'o o el «emerito ex rey de España». Y si los delitos económicos, esto robar dinero, no debe ser considerado delito, tampoco debe ser robar para comer, robar un trozo de pan o unos euros para poder comprar comida. Porque si hay deportistas extranjeros que han delinquido cometiendo delitos fiscales, también hay deportistas españoles que han delinquido por otros motivos: Santi Mina, condenado a cuatro años de cárcel por abusos sexuales, dos jugadores de la Arandina C.F. fueron condenados a nueve años de prisión por el mismo motivo, Raúl Asencio está acusado de pornografía infantil y pedofilia, Miguel Ángel Millán, condenado a 15 años por abusos sexuales…. y así ad infinitum.

Así que no sé ustedes pero yo, al menos, sigo sin saber a qué criterios se quiere acoger vox para lograr su objetivo último: expulsar a casi todos sus propios dirigentes ya que o son extranjeros, o lo han sido o al menos lo han sido alguno de sus antepasados. ¿Se han fijado ustedes en la cara de árabe que tiene Abascal? bueno no sé si es cara de árabe o mitad árabe mitad judío…

En la guerra de Gaza, perdón, quise decir: en el mayor crimen contra la humanidad, que está siendo cometido con el pueblo gazatí, ¿con quién irá Abascal, con sus antepasados árabes o con sus antepasados judíos?