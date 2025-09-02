El oficio de volver

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

«Septiembre es un claro parteaguas y la vida parece estar determinada a ofrecer una nueva dimensión esperanzadora antes de que llegue el frío invierno. De momento, toca volver y asumir que el tiempo de asueto ha quedado atrás»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:33

Era prácticamente ayer cuando nos íbamos y ya hemos regresado. Como todos los años el ultimo día de trabajo nos parecía el prólogo a una ... etapa larga e inacabable de ocio y disfrute. Luego resulta que la cosa tampoco ha dado para tanto; que sí, ha estado muy bien, pero tampoco tiramos cohetes por un tiempo de ocio que nunca resulta tan apasionante ni disruptivo como pensábamos. La vida, al fin y al cabo, es como es y resulta bastante alejada de novelerías y aventuras de película. Durante muchas jornadas no hemos madrugado, olvidamos la cara de nuestros jefes, hemos comido y cenado a la hora que nos ha parecido, ha caído algún libro (siempre menos de los pensados), hemos ganado, quizá, un par de kilos y, sobre todo, vivimos un estival sueño de libertad, una situación que, por desgracia, no regresara hasta dentro de once meses.

