Tarifa actualizada

Me escribió A., comercial de la compañía de la luz, quizá un poco perpleja, la pobre, porque claro, no era de esperar que un cliente ... al que le habían ofrecido una estabilidad en los precios a prueba de apagones, una tarifa mireusté que le vamos a «actualizar» motu proprio para que no tenga que estresarse, una puesta al día tarifaria chupilerendi, ese cliente privilegiado, digo, les contestara con unas mayúsculas altisonantes: «¡QUE NO TOQUEN NADA!».

¿Cómo es posible?, se preguntaba A. en otro correo -esta ha sido una relación epistolar, como siempre son estas cosas-, ¿acaso podía ella, toda voluntad, echarme una mano para aclararme conceptos, para que entendiera el precioso mundo tarifario que se abría ante mí? No, no, le dije, Ya está explicado. Esa magnífica actualización, según sus propios cálculos, bien desgranaditos en su carta, me costará 150 euros más al año sin contar impuestos ni otros porcentajes menores. Así que fíjate A., amiga, compañera, por lo que sea no me parece que salga muy favorecido. Como soy aficionado al excel, le envié mi gasto anual en luz y por kilowatio desde 2018 para que viera que este beneficio suyo tenía poco de beneficioso. Y de paso, que comprobara que esta jugada ya me la hicieron en 2023, cuando de pronto empezaron a llegar facturas como si mi casa fuera la factoría B de Renault.

También me dice T., del banco, que tengo un préstamo preconcedido, pincha aquí que es tuyo, «para vacaciones o lo que sea», sin explicarme cómo lo voy a pagar. Y me cuenta H., de la compañía de Internet, que me van a subir la cuota porque me van a añadir no sé qué megas que no necesito y el fútbol que no he pedido.

¿Cuándo hemos normalizado que nos actualicen los deseos que no tenemos al coste que no queremos?