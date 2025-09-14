El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Unas personas se manifiestan en contra de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, frente a los juzgados de Plaza de Castilla. EFE

Vulnerables, torpes, confiados, frágiles

Carta del director ·

«No se le ocurra a usted arrancar el día sin tener una respuesta clara y convincente sobre casi cualquier debate de la actualidad»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:18

Comprendo perfectamente a aquellas personas que huyen de las noticias, de los analistas políticos y las columnas de actualidad. Observar el mundo, da igual a ... través de qué cristal o desde qué perspectiva, a escala local o a escala planetaria, causa angustia y decepción. Sucede, fundamentalmente, que nuestra capacidad de comprensión se ve sobrepasada por el número de focos de interés informativo, por el ritmo al que se suceden los acontecimientos, por la intensidad con que los viven sus protagonistas y, quizás lo más corrosivo desde un punto de vista anímico, por la urgencia y obligatoriedad con que sobre cada uno de esos focos debemos posicionarnos. Porque, paradójicamente, justo cuando da la impresión de que menos podemos hacer por cambiar las cosas, más nos empuja este ecosistema social, mediático y político a tomar partido y elegir postura. Agresivamente.

Te puede interesar

Espacios grises

