El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la periodista Pepa Bueno, durante la entrevista que concedió a RTVE. EFE

Esa trampa de que NO todos son iguales…

Carta del director ·

El presidente del Gobierno mostró en Televisión Española su convicción de continuar la legislatura incluso si no es capaz de sacar adelante unos presupuestos para 2026

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:42

De la entrevista que Pepa Bueno hizo el pasado lunes en Radio Televisión Española al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podemos sacar bastantes conclusiones. La ... que tiene que ver con su valoración de la acción de la Justicia en casos que le atañen familiarmente viene resumida en una crónica de El Confidencial que, para desmontar la tesis de Sánchez de que los jueces de dichas causas no cumplen con la ley, recuerda: «El caso Begoña Gómez ha sido respaldado por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia rechazó dos querellas por prevaricación presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado. En el caso del 'hermanísimo' [en alusión a su presunto enchufismo en la Diputación de Badajoz] ha sucedido lo mismo. Cuando el jefe del Ejecutivo se refiere a unos pocos jueces, no habla de dos o tres, ataca el criterio de una treintena». Así es la cosa. No es un juez travieso, son bastantes los que sostienen y fundamentan las mismas sospechas.

