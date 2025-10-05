El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. EFE

El PP y la gestión de sus expectativas

Carta del director ·

«No es sencillo para Feijóo administrar en estos momentos un poder autonómico y municipal enorme, pero de gran diversidad y con intereses y circunstancias muy diferentes»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:05

Andan Feijóo y el Partido Popular balanceando como pueden las tensiones de su electorado para que no se entregue a corrientes xenófobas propias de algunos ... postulados de los partidos ultra y se quede en la gran casa de los liberales y conservadores, en ese partido que en otro tiempo, cuando las gaviotas volaban, fue capaz de reunir bajo su paraguas ideológico a todo quisque que estuviera un milímetro a la derecha del PSOE. Pero no es sencillo. De hecho, quizás sea imposible. Porque, por ejemplo, todo lo que el PP podría ganar con el visado por puntos entre quienes dudan si entregarse a ellos o a Vox, ahora que desde Murcia se toman en serio la inmigración, lo puede perder con quienes duden si quedarse en casa o votar al PSOE, ahora que la amenaza de un gobierno de coalición con Abascal de albacea no solo es posible, sino probable. No es sencillo porque, de estos vaivenes, solo Vox logra réditos. Tras la dana solo ganaba Vox. En los incendios del verano solo ganó Vox. Cuando miras a Europa, las corrientes más reaccionarias no dejan de extenderse. Este viernes, en El Confidencial, Ignacio Varela ofrecía una serie de datos reveladores: «En el actual Parlamento Europeo hay tres grupos a la derecha del Partido Popular. Está el grupo de los Patriotas, donde aparecen, entre otros, la francesa Le Pen, el húngaro Orbán, los portugueses de Chega y los españoles de Vox. Está el llamado 'Conservadores y Reformistas', liderado por Meloni. Y está el de las Naciones Soberanas, cuyo miembro más importante es la Alternativa por Alemania. En total, suman 191 diputados que, si estuvieran unidos, serían el grupo más numeroso de la Cámara». Desde luego que no es sencillo.

