Manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado.

'Postrealidad' en la vuelta ciclista

Carta del director

«La inmensa mayoría, casi siempre pacífica, fue el domingo a ver a los ciclistas y se encontró con un teatro bochornoso para forzarnos otra vez a situarnos en un lado u otro del debate político»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:53

Después de lo sucedido el fin de semana pasado en Madrid, en la última etapa de la vuelta ciclista a España, nuestros dirigentes políticos locales ... deberían prepararse para una campaña electoral en Castilla y León a cara de perro. Y probablemente plagada de simplismos y polarización extremos. Porque pocas veces encontraremos mejores prototipos de lo que algunos especialistas ya llaman, superando el concepto límite de 'post verdad', directamente un caso claro de 'post realidad'. ¿Y qué es la 'post realidad'? «Una semi realidad. Es aceptar el mundo real, pero solo bajo la condición de deformarlo, negarlo o vaciarlo de contenido. Es ver la realidad, pero a través de una lente que ya no permite actuar sobre ella con claridad moral o política». O sea, una estafa. Son palabras del filósofo alemán Markus Gabriel. A ver si les suenan en relación con el resto de esta carta.

